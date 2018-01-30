В США обнаружен мертвым актер и музыкант Марк Саллин

(Казань, 30 января, «Татар-информ»). В американском штате Калифорния был обнаружен мертвым актер и музыкант Марк Саллинг. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на издание People.

Через месяц суд должен был вынести артисту приговор по обвинению в хранении детской порнографии.

По предварительным данным, причиной смерти 35-летнего Саллинга стал суицид. Тело нашли у реки рядом с местом, где он жил, передает RT со ссылкой на TMZ.

Актер был арестован в декабре 2015 года, а в конце 2017-го пошел на сделку с правосудием и признал вину. Ему грозило тюремное заключение продолжительностью от четырех до семи лет. После освобождения ему пришлось бы соблюдать ряд серьезных ограничений.

Марку Саллингу принесла известность роль Ноа Пакермана в телесериале «Хор». Также он снимался в фильме «Дети кукурузы 4: Сбор урожая» и записал два музыкальных альбома.