В Нижнекамске волонтеры отряда «След» спасли пенсионера от обморожения

(Набережные Челны, 30 января, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Нижнекамске волонтеры спасли 70-летнего пенсионера от обморожения, сообщил представитель поискового отряда «След».

В воскресенье, в 10 часов утра, 70-летний мужчина вышел из дома № 21 по улице 30 лет Победы на прогулку. После нескольких часов отсутствия родные забили тревогу. Погода в тот день была морозной и ветреной. Семья через социальные сети попросила горожан выйти на поиск пропавшего.

На зов о помощи откликнулось несколько десятков человек, в том числе и поисковики из отряда «След».

Нижнекамцы прочесали всю территорию городского парка. Мужчину удалось найти только в 20 часов вечера. Он сидел в сугробе среди сухостоя, около автостоянки. Как он здесь оказался, пенсионер объяснить не смог.

Было заметно, что пожилой человек сильно замерз. Впрочем, после медицинского осмотра его отпустили домой, поскольку признаков обморожения не выявили. Однако врачи предположили, что ночь на улице пенсионер вряд ли смог бы пережить.