Пропавший два месяца назад после демобилизации из армии парень нашелся в Челнах

(Набережные Челны, 30 января, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Пропавший два месяца назад после демобилизации из армии парень нашелся в Набережных Челнах, сообщают местные группы в социальных сетях.

Молодой человек по имени Азат два месяца назад рассказал родным, что возвращается домой из Хабаровского края после завершения армейской службы. 22-летний юноша ехал на поезде Хабаровск – Новосибирск – Уфа. 5 декабря он должен был выйти на станции Уфа в 19.10. Однако родным так и не удалось встретить парня на перроне, так как он просто исчез. Сотового телефона с собой у него не было.

Родные два месяца искали его по всему пути следования поезда, пока кто-то не предположил, что молодой человек мог остановиться в Челнах, где учился до армии. Родные разместили информацию в местных группах социальных сетей.

Буквально через несколько часов пропавший юноша нашелся. По словам его знакомых, он решил после армии обосноваться в Автограде. Почему он не сообщил о своем местонахождении родным, неизвестно.