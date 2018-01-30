В литературном кафе Казани прошел вечер памяти Александра Родченко

(Казань, 30 января, «Татар-информ», Анна Тарлецкая). Сегодня в казанском литературном кафе «Калитка» прошел вечер «История русского авангарда: Александр Родченко "Все – опыты"». Литераторы и искусствоведы говорили о казанском периоде жизни фотографа, художника, одного из основоположников конструктивизма и родоначальников дизайна и рекламы.

«Первый наш вечер в этом году посвящен русскому авангарду. Это общемировое явление, а Александр Родченко – ярчайший его представитель», – сказал во вступительном слове руководитель литературного кафе поэт Эдуард Учаров.

Действительно, именно казанский период жизни Родченко наименее изучен. Хотя, как подчеркнула искусствовед Дима Ахметова, он был насыщен знаковыми событиями. «Здесь он начал поиски себя в искусстве, перейдя от академической живописи, которой обучался у Николая Фешина, к первым шагам в конструктивизме. Здесь впервые встретился с Маяковским, Бурлюком и Каменским, которые в 1914 году выступили в Дворянском собрании, ныне Казанской ратуше. Именно в Казани он встретил свою жену, позже известную художницу Варвару Степанову, ставшую на всю жизнь его верной подругой и соратницей», – рассказала она.

Искусствовед привела интересные факты, касающиеся истории знакомства и развития отношений будущих супругов. Судя по всему, сначала Родченко познакомился с мужем Варвары Степановой, Дмитрием Федоровым. Это был выдающийся человек, в советское время он стал главным архитектором Казани. По его проектам были построены такие значимые для города объекты, как конструктивистская лестница в Ленинском саду, которая сейчас реконструируется, Дом чекиста, дом, где жил Хамид Муштари. Также его авторству приписывался и Мергасовский дом, однако этому нет документальных свидетельств. Позднее, после ареста председателя Казанского горкома Павла Аксенова, Федорова не раз вызывали в дом на Черном озере. После этих допросов он так и не восстановился, здоровье его было подорвано.

Родченко и Федоров даже жили рядом и часто ходили друг к другу в гости, пока к архитектору не приехала молодая супруга 17 лет, Варвара Степанова. Оба поступили в Казанскую художественную школу, по окончании которой Варвара уехала в Москву. Около двух лет роман продолжался в письмах, пока Родченко в 1916 году тоже окончательно не перебрался в столицу.

Ахметова более 20 лет изучала творчество Родченко. По ее словам, выставка, организованная в прошлом году в национальной галерее «Хазинэ» к 125-летию художника, открыла много новых свидетельств, фактов и документов о жизни мастера в Казани. В частности, уникальные рукописи стихов за 1912 год хранятся в семье внучатого племянника знаменитости Владимира Александровича Родченко, который поразительно похож на своего родственника.

Двоюродного деда, уже пожилого, признанного во всем мире, но практически отверженного в СССР, Владимир видел всего один раз, в десятилетнем возрасте. «Мы приехали в Москву, где семья жила в Мясницком переулке. Это был где-то год 1949-й или 1950-й. Квартира с высокими потолками и большими окнами больше напоминала мастерскую, везде были развешаны живописные полотна и фотографии. Мы общались легко, на бытовом уровне. В квартире меня привлек необычный пресс с большим рычагом. Дед объяснил, что с его помощью они делают тесненные обложки для альбомов. Еще внимание привлекла разлохмаченная колода карт. Варвара Федоровна объяснила, что к ним в гости часто заходили писатели, поэты, художники перекинуться в картишки. Предварительно они забегали в кондитерскую на другой стороне улицы за ведерком пирожных. С ними и чаевничали весь вечер», – вспомнил Владимир Родченко.