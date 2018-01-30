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Следственный комитет проводит проверку по факту обрушения строительных лесов в Москве

30 января 2018, 21:53

В результате обрушения лесов в подземном переходе у станции метро «Улица 1905 года» пострадали от пяти до десяти человек.
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(Казань, 30 января, «Татар-информ»). Сегодня вечером в подземном переходе у станции «Улица 1905 года» Московского метрополитена обрушились строительные леса. Об этом сообщает РИА «Новости».

По информации источника агентства, в результате пострадали десять человек, причем все они – женщины. При этом, согласно информации столичного главка СКР, различные травмы получили пять рабочих.

Четверо пострадавших, по словам руководителя Департамента здравоохранения Москвы Алексея Хрипуна, находятся в состоянии средней степени тяжести.

Переход эксплуатирует «Гормост», он не имеет отношения к Московскому метрополитену. Деревянные конструкции обрушились на площади примерно 50 кв. м.

Следственный комитет проводит проверку. Мэрия Москвы назначило служебное расследование. 


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