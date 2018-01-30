В новой киноверсии истории Романовых Николая II сыграет звезда «Супермена»

(Казань, 30 января, «Татар-информ»). Исполнитель главной роли в фильме «Возвращение Супермена» актер Брэндон Рут сыграет царя Николая II в киноленте «Анастасия», пишет «Газета.Ru».

Режиссером киноверсии анимационного фильма выступил Блейк Харрис. Роль Анастасии сыграет Эмили Кэри.

По сюжету картины Анастасия Романова сбегает через пространственно-временной портал от революции и оказывается в 1988 году. Съемки этих эпизодов состоялись летом прошлого года, а сцены о событиях 1917 года будут снимать уже в апреле этого.

Анимационная лента «Анастасия» производства 20th Century Fox вышла в 1997 году и приобрела большую популярность. В мультфильме главной героине удается чудом спастись и выстоять в борьбе со злым магом Распутиным.