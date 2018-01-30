Новак увидел в санкциях США вред для мировой экономики

(Казань, 30 января, «Татар-информ»). Министр энергетики РФ Александр Новак увидел в антироссийских санкциях Соединенных Штатов вред как для мировой экономики, так и для американских компаний. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу возглавляемого им ведомства.

Глава Минэнерго при этом подчеркнул, что любые ограничительные меры создают препятствия для работы бизнеса и, соответственно, вредят свободе конкуренции.

«Уверен, что это не на пользу ни американским компаниям, ни в целом мировой экономике, потому что наши державы являются крупнейшими в области энергетики», – заметил министр.

Новак добавил также, что вместе РФ и США могли бы больше сделать для развития энергетической отрасли.

Ранее американское Министерство финансов опубликовало «кремлевский доклад», включающий имена 210 россиян. Это близкие к Кремлю бизнесмены и чиновники.

В списке фигурируют несколько представителей Татарстана. Среди них – руководитель ПАО «Татнефть» Наиль Маганов, гендиректор ОАО «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов, его первый заместитель Рустем Сультеев и акционеры компании Радик и Айрат Шаймиевы.