Украина провела первое испытание собственной крылатой ракеты

(Казань, 30 января, «Татар-информ»). На Украине прошли первые испытания крылатой ракеты местного производства. Об этом рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Александр Турчинов, сообщает пресс-служба СНБО.

По его словам, это важный шаг, так как на Украине уже нет собственных крылатых ракет. От них пришлось избавиться в соответствии с Будапештским меморандумом.

Ракета может справиться как с наземными, так и с морскими целями, уточнил Турчинов.

При этом, подчеркнул он, показатели разработки не выходят за рамки международных соглашений, заключенных Украиной.

Фотографии ракеты секретарь Совета национальной безопасности и обороны выложил в своем микроблоге в Twitter’е, а видео испытаний – на странице в YouTube.