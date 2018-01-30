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Политика

Украина провела первое испытание собственной крылатой ракеты

30 января 2018, 21:18

По словам Турчинова, это важный шаг, так как на Украине уже нет своих крылатых ракет.
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(Казань, 30 января, «Татар-информ»). На Украине прошли первые испытания крылатой ракеты местного производства. Об этом рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Александр Турчинов, сообщает пресс-служба СНБО.

По его словам, это важный шаг, так как на Украине уже нет собственных крылатых ракет. От них пришлось избавиться в соответствии с Будапештским меморандумом.

Ракета может справиться как с наземными, так и с морскими целями, уточнил Турчинов.

При этом, подчеркнул он, показатели разработки не выходят за рамки международных соглашений, заключенных Украиной.

Фотографии ракеты секретарь Совета национальной безопасности и обороны выложил в своем микроблоге в Twitter’е, а видео испытаний – на странице в YouTube.


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