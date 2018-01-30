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Перуанский защитник «Рубина» может перейти в киевское «Динамо»

30 января 2018, 20:00

Перуанский защитник «Рубина» может перейти в киевское «Динамо» По информации Sport Arena, Самбрано уже прибыл на Украину для завершения переговоров.
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(Казань, 30 января, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Перуанский защитник казанского «Рубина» Карлос Самбрано может перейти в новый клуб в нынешнее зимнее трансферное окно. Интерес к игроку проявляет киевское «Динамо», сообщает украинская Sport Arena.

По информации Sport Arena, Самбрано уже прибыл на Украину для завершения переговоров, чтобы сразу оттуда отправиться на медобследование в Германию.

Начало сезона 28-летний перуанец на правах арены провел в ПАОКе, куда «Рубин» отправил его в прошлом сезоне, но руководство греческого клуба приняло решение вернуть защитника в Россию.

В «Рубин» Самбрано перешел в 2016 году в ходе массированной закупки легионеров и провел за казанцев 21 матч во всех турнирах.

Напомним, на данный момент новые команды нашли четыре легионера «Рубина». Исландский защитник Рагнар Сигурдссон перешел в «Ростов», его коллега по амплуа швейцарец Мориц Бауэр – в английский «Сток сити», французский хавбек Янн М’Вила вернулся на родину в «Сент-Этьен», как и хорватский полузащитник Мийо Цакташ в «Хайдук» из Сплита. Работают в составе «Рубина» на втором зимнем сборе в Турции испанский защитник Сесар Навас, турецкий хавбек Гекдениз Караданиз, иранцы полузащитник Реза Шакири и нападающий Сердар Азмун.

Продолжают искать новые команды по рекомендации «Рубина» камерунский полузащитник Алекс Сонг, бельгийский хавбек Максим Лестьенн, их испанский коллега по амплуа Рубен Рочина.


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