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Общество

В Челнах введут единый проездной для автобусов и трамваев

30 января 2018, 23:40

Общий проездной билет будет стоить 1350 рублей в месяц.
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(Казань, 30 января, «Татар-информ»). В Набережных Челнах для проезда на автобусах и трамваях можно будет воспользоваться одним проездным. Об этом пишут «Челнинские известия».

Всего будет введено два вида проездных: один из них будет действовать только на больших автобусах, другой – на больших автобусах и трамваях.

Нововведение начнет действовать с 1 марта. Чтобы активировать билет на автобус, нужно будет ежемесячно вносить по 900 рублей. Проездной на автобус и трамвай будет стоить 1350 рублей в месяц. Ими можно будет воспользоваться сколько угодно раз без ограничения числа поездок.

Пока в городе действует месячный проездной только в трамвае.


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