В Подмосковье умерла наркоманка, которую мать держала на цепи

(Казань, 30 января, «Татар-информ»). В городе Рошаль Московской области 37-летняя умерла женщина. На ее теле были следы на запястьях и кровоподтеки на голове. Об этом говорится в публикации «Российской газеты».

Женщина в бессознательном состоянии была доставлена в больницу, где она и скончалась. Эксперты выяснили, что женщина долго употребляла наркотики, а следы – на ее теле от цепи. По информации других электронных СМИ, наркоманку на цепи дома держала мать, которая таким образом хотела ее отучить от пагубной привычки.