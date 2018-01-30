С обвиняемых в коррупции саудитов собрали 106 млрд долларов и отпустили

(Казань, 30 января, «Татар-информ»). С обвиняемых в коррупции саудовских принцев и предпринимателей собрали 106 млрд долларов по итогам сделок со следствием в рамках досудебного урегулирования и отпустили из пятизвездочного отеля, который им служил следственным изолятором. Об этом говорится в публикации ТАСС.

Дела тех, кто отказался сотрудничать со следствием, переданы в суд. В общей сложности по делу проходил 381 человек, из задержанных в рамках антикоррупционной кампании под стражей остаются 56 человек. Пошедшие на сделку со следствием покинули пятизвездочный отель «Риц Карлтон» в Эр-Рияде.