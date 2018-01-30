В промпарке «Развитие» Набережных Челнов открылось первое предприятие

(Набережные Челны, 30 января, «Татар-информ», Евгений Сироткин). В промышленном парке «Развитие» начало работу первое предприятие. Как поделился с корреспондентом ИА «Татар-информ» руководитель УК промпарка Константин Пучкин, первой заработала компания «Луч».

Новое предприятие будет заниматься выпуском котлов отопления. Торжественное открытие завода состоится 9 февраля. Кроме этого, в 2018 году свои предприятия на площадке промпарка откроют еще шесть компаний.

Еще в 2013 году было принято решение о строительстве промышленного парка «Развитие» площадью 24 га. На несколько лет промпарк получил более 400 млн рублей субсидий из бюджета Татарстана, Фонда моногородов, Министерства экономического развития России. На сегодняшний день к площадкам подведено тепло, вода, электроснабжение, проложены дороги, ограждение, ливневая канализация, освещение.

В настоящий момент резидентами промпарка «Развитие» являются 18 компаний, которые ведут или начинают вести строительство. Еще две компании получат статус резидента в ближайшее время, две смогут претендовать на включение в промпарк – есть два свободных места.