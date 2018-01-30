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Экономика и финансы

На капремонт одного из корпусов КГМУ планируют выделить более 30,5 млн рублей

30 января 2018, 23:20

Учебный корпус университета по адресу: ул. Бутлерова, д. 49б, отремонтируют на средства вуза.
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(Казань, 30 января, «Татар-информ»). Капитальный ремонт одного из учебных корпусов Казанского государственного медицинского университета по адресу: ул. Бутлерова, д. 49б, может обойтись в сумму более 30,5 млн рублей. Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок.

Деньги на капремонт будут выделены заказчиком из средств от приносящей доход деятельности, говорится в документации проекта.

Открытый аукцион в электронной форме проведут 5 февраля 2018 года. Работы планируется выполнить в течение одного месяца со дня заключения договора.


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