На капремонт одного из корпусов КГМУ планируют выделить более 30,5 млн рублей

(Казань, 30 января, «Татар-информ»). Капитальный ремонт одного из учебных корпусов Казанского государственного медицинского университета по адресу: ул. Бутлерова, д. 49б, может обойтись в сумму более 30,5 млн рублей. Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок.

Деньги на капремонт будут выделены заказчиком из средств от приносящей доход деятельности, говорится в документации проекта.

Открытый аукцион в электронной форме проведут 5 февраля 2018 года. Работы планируется выполнить в течение одного месяца со дня заключения договора.