Халяльным животным в Татарстане вживят под кожу электронные чипы

(Казань, 30 января, «Татар-информ»). Комитет по стандарту «Халяль» ДУМ РТ намерен сертифицировать проект «Электронное стадо» для его применения в халяль-индустрии. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил председатель комитета Марат Низамов.

«Чипирование животных — требование ВТО (Всемирная торговая организация — прим. Т-и). Животному в младенческом возрасте вживляют чип, куда поступает вся информация о его выращивании. Потом все данные передаются на компьютер», — рассказал Низамов.

Татарстанская компания «Агроинновации» занимается чипированием скота. Руководство комитета планирует сертифицировать и внедрить данный проект для использования в халяль-индустрии.

«Компания („Агроинновации“ — прим. Т-и) занимается этим проектом в общем масштабе. Мы им предложили сделать это в халяль-индустрии, так как нам очень важна прозрачность всех процессов выращивания, содержания и убоя животных. Процессы, в которых применяются IT-технологии, нам очень интересны, потому что с помощью них прослеживаются все технические новшества», — отметил руководитель комитета.

По словам Низамова, технологию планируется внедрить в животноводческие хозяйства в 2018 году. Благодаря новой технологии потребитель сможет с помощью мобильного приложения и ID-кода узнать всю необходимую информацию о животном — где и в каких условиях оно было выращено.

«Покупатель сможет навести свой смартфон на специальный код на продукте и получить информацию о том, что это за животное, где оно выращено, в каких условиях, чем его кормили, как проведен убой, где мясо хранилось и перевозилось», — добавил Марат Низамов.