В Казани судят капитана судна «Москвы – 130» за значительный перегруз

(Казань, 30 января, «Татар-информ»). В Казани начался суд над допустившим значительный перегруз капитаном теплохода «Москва-130», сообщила старший помощник Приволжского транспортного прокурора Мария Иванова.

Следствие установило, что в мае 2017 года, капитан рейсового теплохода «Москва – 130» перевозил пассажиров по Волге по маршруту Ташевка – Казань. Прекрасно зная, что судно может перевезти не более 300 человек, капитан принял на борт не менее 412 пассажиров, включая малолетних детей. Капитан также разрешил перевозку на судне лиц без права проезда.

В результате капитан перегрузил судно людьми почти в полтора раза, спасательных средств на всех не хватило.