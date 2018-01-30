В Тюлячинском районе назначен руководитель отделения внутренних дел

(Казань, 30 января, «Татар-информ»). В Тюлячинском районе назначен новый руководитель отделения внутренних дел, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Начальником отделения МВД РФ по Тюлячинскому району назначен подполковник полиции Ильшат Зарипов. Министр внутренних дел по РТ генерал-лейтенант полиции Артем Хохорин, проведя совещания, представил личному составу отделения МВД РФ по Тюлячинскому району нового начальника.

Артем Хохорин пожелал Ильшату Зарипову как можно быстрее наладить конструктивный диалог с администрацией района и руководством других правоохранительных органов. Министр внутренних дел по РТ выразил уверенность, что смена руководства не нарушит набранные ритмы работы районной полиции.

Ранее Ильшат Зарипов работал заместителем начальника – начальником полиции отдела МВД России по Сабинскому району. Службу в органах внутренних дел начинал в должности участкового инспектора милиции Сабинского РОВД РТ. В дальнейшем работал старшим оперуполномоченный группы БЭП.