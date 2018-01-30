В Москве задержали подозреваемых в купле-продажи младенца

(Казань, 30 января, «Татар-информ»). Двух подозреваемых в совершении купли-продажи новорожденного ребенка задержали в Москве, передает РИА Новости.
Следком возбудил уголовное дело в отношении двух женщин по статье «Торговля людьми».
Сотрудники СКР установили, что в июне 2015 года 28-летняя беременная женщина договорилась со своей 38-летней знакомой о продаже ей новорожденного ребенка. На следующий день после рождения ребенка в январе 2016 года мать продала его знакомой за деньги. Сумма, за которую мать продала своего новорожденного, не называется.