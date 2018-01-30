В Челнах обвиняемый в церковном вандализме заявил, что оговорил себя под полицейским давлением

(Набережные Челны, 30 января, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Челнах по делу церковного вандала допросили подсудимого. Антон Ушачев заявил, что оговорил себя под полицейским давлением. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» заявил защитник 20-летнего обвиняемого Евгений Котов.

По версии следствия, в ночь с 25 на 26 июля в Набережных Челнах 20-летний Антон Ушачев во время прогулки с 17-летней Людмилой Поповой написал краской на здании Свято-Вознесенского собора и на сооружениях, находящихся вблизи, фразы, выражающие неуважение к обществу и оскорбляющие чувства верующих. На стенах остались нарисованные пентаграммы, символика сатанистов и свастика.

На сегодняшнем заседании был допрошен сам подсудимый — Антон Ушачев. Он заявил, что в тот день, когда появились оскорбительные надписи на территории вокруг церкви, находился в другом месте. Весь вечер провел с друзьями во дворе, а потом отправился домой.

Изучение детализации телефонных звонков показала, что 25 июля с 18.45 и примерно до 24 часов, Ушачев находился по месту своего жительства.

«Детализация телефонных звонков была важна, поскольку, судя по полученным полицией признательным показаниям Ушачева, он в 18 часов 45 минут покупал краску в магазине», — сообщил адвокат.

Ушачев в суде заявил, что дал признательные показания под давлением. Он рассказал, что его держали в полиции более десяти часов подряд, отобрали одежду и требовали признаний, а также обещали отпкустить, если признается.

В суде просмотрели видеоматериалы, на которых зафиксированы два момента — как одна пара появляется в районе родника, когда на часах было без пятнадцати два часа ночи, и как другая пара идет вдоль магазина «Грин ЭССЕН». Опознать в этих силуэтах никого невозможно, хотя, по убеждению адвоката, видно, что парень возле «Эссена» имеет стройную фигуру. Тогда как Ушачев склонен к полноте.

Допросы продолжатся на следующих заседаниях суда.