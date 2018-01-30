Путин назвал экс-главу антидопинговой лаборатории Родченкова «придурком»

(Казань, 30 января, «Татар-информ»). Президент России Владимир Путин на встрече со своими доверенными лицами в Гостином дворе назвал бывшего главу Московской антидопинговой лаборатории и информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова «придурком», которого вытащили за границу. Об этом сообщает РИА «Новости».

«У него проблемы с законом, его в тюрьму надо было посадить, а вместо этого дали спортивную должность», – отметил глава государства.

«У него были попытки суицида, о чем он рассказывает. Ну, дай Бог ему здоровья, на самом деле, пусть поправится, но это же ведь о чем-то говорит, говорит о проблемах. И все основано на показаниях этого человека. На показаниях человека, которому можно ли доверять вообще-то по жизни? Кроме этого, нам говорят, что он работает под контролем спецслужб США и это хорошо. Для кого хорошо? Для нас плохо – он работает под контролем, ну замечательно, что он работает под контролем. Только не для нас это замечательно», – сказал Путин.