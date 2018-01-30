Школьники Татарстана презентуют в Казани модели ученического самоуправления

(Казань, 30 января, «Татар-информ»). В Казани, на базе детского оздоровительного лагеря «Пламя», с 31 января по 2 февраля пройдет финал республиканского конкурса для активистов школьного ученического самоуправления «СОК. Стань одной командой-2018». Об этом сообщает Минобрнауки РТ.

Школьники презентуют модели ученического самоуправления, защитят проекты, примут участие в деловой игре «Совет в действии».

Также запланированы конкурсная программа «Веревочный курс» от татарстанского отделения «Российских студенческих отрядов», дискуссии на тему «Самоуправление. Сами или за нас», участие спикеров во всероссийском конкурсе молодежных проектов «Если бы я был Президентом» с привлечением представителей детских и молодежных общественных организаций.

«Конкурс проводится с целью выявления, поддержки и распространения лучших практик школьного самоуправления, вовлечения активистов школьного самоуправления в деятельность общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации “Российское движение школьников”», – говорится в сообщении министерства.