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Аппарат омбудсмена и Совет муниципальных образований РТ подписали соглашение

30 января 2018, 18:08

Аппарат омбудсмена и Совет муниципальных образований РТ подписали соглашение Соглашение подписано впервые в целях усиления гарантий защиты прав граждан.
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(Казань, 30 января, «Татар-информ», Алия Замалеева). Аппарат Уполномоченного по правам человека в Татарстане и Совет муниципальных образований РТ подписали соглашение о сотрудничестве.

Соглашение подписано впервые в целях усиления гарантий защиты прав граждан.

Документ подписями скрепили Уполномоченный по правам человека в РТ Сария Сабурская и председатель Совета муниципальных образования республики Экзам Губайдуллин.

Церемония подписания состоялась сегодня в ходе расширенного заседания экспертного совета при Уполномоченном по правам человека в РТ в присутствии Председателя Госсовета Татарстана Фарида Мухаметшина.


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