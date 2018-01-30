Аппарат омбудсмена и Совет муниципальных образований РТ подписали соглашение

(Казань, 30 января, «Татар-информ», Алия Замалеева). Аппарат Уполномоченного по правам человека в Татарстане и Совет муниципальных образований РТ подписали соглашение о сотрудничестве.
Соглашение подписано впервые в целях усиления гарантий защиты прав граждан.
Документ подписями скрепили Уполномоченный по правам человека в РТ Сария Сабурская и председатель Совета муниципальных образования республики Экзам Губайдуллин.
Церемония подписания состоялась сегодня в ходе расширенного заседания экспертного совета при Уполномоченном по правам человека в РТ в присутствии Председателя Госсовета Татарстана Фарида Мухаметшина.