Выручка предприятий «Нэфис» снизилась на 19 процентов

(Казань, 30 января, «Татар-информ», Рустам Кильсинбаев). Выручка предприятий группы «Нэфис» за 2017 год снизилась на 19 процентов. Об этом сегодня на заседании в Правительстве РТ сообщил гендиректор ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг» Рафинат Яруллин.

Снижение произошло в связи с завершением строительно-монтажных работ на собственных объемах, отметил спикер.

«Также сказалось снижение урожайности подсолнечника и покупательная способность в сегменте бытовой химии», — добавил он.

При этом объемы производства «Нэфис-косметикс» на 11 процентов выше уровня 2016 года.

«Произведено 111 тыс. тонн синтетических моющих средств, рост на 14 процентов за счет стиральных порошков среднего экономического сегмента», — сообщил Яруллин.