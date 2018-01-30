(Казань, 30 января, «Татар-информ»). В Коми осудили мужчину, убившего кота в стиральной машине, передает РИА Новости.

По версии следствия, 37-летний пьяный житель Ухты обиделся на свою знакомую, взял ее кота Рыжика, засунул в стиральную машину и включил ее. После первого цикла работы машины кот подавал признаки жизни, поэтому мужчина включил машину во второй раз. Гибель животного он снимал на видео, которое отправил своей знакомой.

Мировой суд признал ухтинца виновным по статье «Жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель, совершенное из хулиганских побуждений, с применением садистских методов» и назначил ему ограничение свободы на 1 год.