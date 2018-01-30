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Футболист «Рубина» Камболов подозревается в употреблении допинга

30 января 2018, 18:02 , Фото: Ильнар Тухбатов

Футболист «Рубина» Камболов подозревается в употреблении допинга Международная федерация футбола начала расследование в отношении полузащитника «Рубина» и сборной России.
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(Казань, 30 января, «Татар-информ»). Полузащитник казанского «Рубина» и сборной России Руслан Камболов подозревается в употреблении допинга. Об этом сообщается в анонимном Telegram-канале «Мутко против».

ФИФА уже начала расследование в отношении футболиста и направила ему необходимые документы. Известно, что речь идет о допинг-пробе, взятой у игрока 30 мая 2015 года после матча против «Уфы».

После получения документов игрок, который вместе с командой сейчас находится на сборе в Турции, обратился к руководству клуба и врачам команды. Доктора уверены, что игрок не собирался употреблять допинг и стал жертвой несчастного случая: за несколько дней до игры он отравился. Чтобы не пропустить игру, Камболов не стал обращаться к клубным врачам, а поехал в обычную больницу – там медики вкололи ему дексаметазон.
 


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