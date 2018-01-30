(Казань, 30 января, «Татар-информ»). Объявлен молодежный творческий конкурс на гранты Президента РФ «На одном языке». Для участия в нем необходимо предоставить оргкомитету видео-, фото- или графические авторские материалы на одну из пяти предложенных тем, сообщает пресс-служба Минмолодежи РТ.

В номинацию «Вместе — победим!» принимаются визуальные материалы, демонстрирующие реальные инициативы и достижения жителей России разных национальностей и религий. Конкурсные работы номинации «Дружба народов» должны показать межнациональность и межконфессиональность населения страны, а также добрососедские отношения.

Тема третьей номинации – «Нетерпимость – путь в никуда». Материалы этой номинации должны раскрыть опасность национальной и религиозной нетерпимости, ее последствий. В номинации «Герои нашего времени» могут участвовать работы, посвященные реальным или вымышленным героям, несущим позитивные ценности в общество.

Последняя номинация называется «На одном языке», к ней могут быть отнесены работы, не вошедшие в другие номинации, но близкие идеям конкурса.

Конкурсантам необходимо до 15 марта выслать заявку и работы в адрес оргкомитета.