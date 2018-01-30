На региональные дороги Татарстана вышли более 370 единиц снегоуборочной техники

(Казань, 30 января, «Татар-информ»). В настоящее время на региональные дороги Татарстана для борьбы со снегом вышли 372 единицы спецтехники. Использовано 780 т противогололедного материала. Об этом сообщает Миндортранс РТ.

На данный момент обильный снегопад зафиксирован на севере, западе и юго-западе республики.

«На ночь запланирована работа 345 единиц техники. Но при ухудшении погодных условий количество техники будет увеличено», – говорится в сообщении министерства.

В Татарстане полностью заготовлены противогололедные материалы, в частности, 387 тыс. т песко-соляной смеси, 12 тыс. т соли. В распоряжении дорожных организаций имеется 1070 единиц специализированной техники.

Также, по информации ведомства, задержек рейсов из-за погодных условий в татарстанских аэропортах «Казань», «Бегишево» и «Бугульма» нет. Железнодорожный транспорт работает в штатном режиме.

В министерстве работает круглосуточная оперативная служба, которая в том числе принимает информацию по состоянию автомобильных дорог и объектов транспорта.