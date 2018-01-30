Рустам Минниханов вошел в топ-5 медиарейтинга глав регионов в сфере ЖКХ

(Казань, 30 января, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов занял четвертое место в медиарейтинге глав регионов в сфере ЖКХ по итогам 2017 года, сообщает компания «Медиалогия».

В прошлом году СМИ указывали, что Рустам Минниханов посетил жилой комплекс «Салават Купере» в Казани, где ознакомился с этапами строительства объектов на территории комплекса. Кроме того, в центре внимания масс-медиа находилось участие Президента Татарстана в заседании коллегии Минстроя РТ по итогам 2016 года и задачам на следующий год. СМИ также упоминали о том, что Минниханов назначил главу Минстроя РТ Ирека Файзуллина главным архитектором региона.

В пятерку лидеров также вошли Сергей Собянин (Москва), Андрей Воробьев (Московская область), Евгений Куйвашев (Свердловская область) и Валерий Радаев (Саратовская область).

Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей телевидение, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ.