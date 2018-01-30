Путин обозначил сверхзадачу для России

(Казань, 30 января, «Татар-информ»). Сверхзадачей для России является ее движение вперед, даже если внутри страны произойдет спад. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин, сообщает Газета.Ru.

«Мы должны обеспечить такой рывок в развитии страны по всем направлениям, придать такую динамику, чтобы после того как эти шесть лет будущие пройдут, даже если в жизни страны наступят какие-то сбои, чтобы Россия все равно шла вперед», – сказал российский лидер.

По его словам, следует активно развивать экономику, работать в политической и социальной сферах, определить место современной России на мировой арене, быть в тренде.

Ранее Президент РФ посетовал, что не попал в «кремлевский доклад», опубликованный Минфином США. Напомним, в список вошли 210 человек – близких к руководству России высокопоставленных чиновников и бизнесменов.