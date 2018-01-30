Ежемесячные выплаты на первенцев в Татарстане посчитает электронный «соцрегистр»

(Казань, 30 января, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Президентом РФ Владимиром Путиным поручено регионам предпринять меры по обеспечению выплат за рождение первого ребенка с 1 января 2018 года. Для решения этой задачи в Татарстане доработана система «Соцрегистр населения», которая может принимать заявления и производить расчет выплат.

Такие данные озвучил министр информатизации и связи РТ Роман Шайхутдинов сегодня на заседании коллегии ведомства. По его словам, в республике в электронный вид полностью переведены восемь услуг Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ. В пресс-службе Минсвязи РТ уточнили, что в Татарстане в настоящее время всего предоставляется 13 видов социальных услуг. По восьми из них можно подать заявления в электронном виде.

Информатизация социальной сферы продолжается. В частности, внедрена система «База данных инвалидов». Ее главная задача заключается в обеспечении контроля исполнения мер реабилитации, своевременности и качества услуг. Благодаря системе удалось обеспечить 91 процент исполнения реабилитационных мероприятий, что на 61 процент больше, чем до ее внедрения.

«Минсвязи РТ совместно с коллегами из Минтруда РТ создали новый модуль "Регистр семей", в котором учитываются все семьи, нуждающиеся в социальном сопровождении. Сервис помогает 1046 семьям преодолевать трудные жизненные ситуации с помощью социальной защиты», - сообщил Шайхутдинов.

Совместно с Министерством юстиции РТ планируется внедрение системы «Бесплатная юридическая помощь». В республике ежегодно оказывается около 50 тыс. бесплатных юридических консультаций. Весь процесс предоставления данной услуги происходит с использованием бумажного документооборота. Внедрение системы позволит организовать работу с использованием современных технологий и исключить хождение людей за необходимыми справками.

