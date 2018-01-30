Выступление главы МИД РФ в Сочи несколько раз прервали сирийские оппозиционеры

(Казань, 30 января, «Татар-информ»). Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров несколько раз просил успокоиться участников Конгресса сирийского национального диалога, которые прервали его выступление, сообщает РИА «Новости».

Глава МИД зачитал делегатам послание от Президента России Владимира Путина, а затем хотел сказать несколько слов от себя. Но его прервал один из сирийских оппозиционеров, который выкрикнул: «Да здравствует Россия! Да здравствует дружба!». На эти слова другая группа оппозиционеров начала с ним спорить на арабском.

Лавров попытался успокоить участников конгресса, но полемика продолжалась. Вновь прозвучал лозунг «Да здравствует Россия!». Призвав к порядку, министр продолжил выступление. Он выразил признательность представителям Ирана, Турции и ООН за совместную работу по подготовке форума.

«Учитывая беспрецедентный характер этого собрания, когда в одном зале сегодня присутствуют представители такого большого числа групп – этнических, социальных, политических – сирийского общества, конечно же, важно начать с того, чтобы вырабатывать взаимное доверие, вырабатывать способность работать сообща», – подчеркнул Лавров.

В Сочи проходит Конгресс сирийского национального диалога, в котором участвуют более 1,5 тыс. человек. Они представляют практически все политические и этноконфессиональные группы Сирии. Ключевая задача конгресса – запуск работы над новой Конституцией и формирование конституционной комиссии.