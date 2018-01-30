(Казань, 30 января, «Татар-информ»). Сегодня Казанский камерный театр SDVIG празднует 21-й день рождения. Авторскую праздничную программу «Сдвиг по юмору» труппа театра представит уже 4 февраля.

История маленького театра SDVIG началась в 1994 году, когда студенты Казанского государственного энергетического университета создали студенческий театр эстрадных миниатюр. После приглашения в качестве наставников ведущих актеров Русского драматического театра им. В. Качалова Михаила и Елены Галицких театр стал создавать все более профессиональные работы.

В 2009 году на сцене театра имени Камала SDVIG дебютировал с военной драмой «Рядовые». В последующие годы на разных площадках было создано около десяти разножанровых спектаклей.

Наконец, 30 января 2017 года маленький театр обрел свой дом, а точнее, чердак в Центре современной культуры «Смена». Кроме того, труппа SDVIG стала первым резидентом творческого пространства Константина Хабенского «АРТХАБ», которое знаменитый российский актер открыл в Казани 3 ноября 2017 года.