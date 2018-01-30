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Происшествия

Река в Тюменской области окрасилась в красный цвет

30 января 2018, 17:15 , Фото: соцсети

Река в Тюменской области окрасилась в красный цвет Сотрудники Росприроднадзора сделали забор воды и передали его на экспертизу.

(Казань, 30 января, «Татар-информ»). Река Молочанка между деревней Молчаново и поселком Новотаманским в Тюменской области окрасилась в красный цвет, пишут «Известия».

 

По мнению местных жителей, причиной изменения цвета реки на красно-оранжевый могли стать химические вещества, попавшие в реку из теплиц деревни Нориманово. Однако специалисты при проверке не обнаружили промышленно-хозяйственных сбросов в воду. Сотрудники Росприроднадзора сделали забор воды и передали его на экспертизу.

Фотографии необычного явления опубликованы в социальных сетях.


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