Река в Тюменской области окрасилась в красный цвет

(Казань, 30 января, «Татар-информ»). Река Молочанка между деревней Молчаново и поселком Новотаманским в Тюменской области окрасилась в красный цвет, пишут «Известия».
По мнению местных жителей, причиной изменения цвета реки на красно-оранжевый могли стать химические вещества, попавшие в реку из теплиц деревни Нориманово. Однако специалисты при проверке не обнаружили промышленно-хозяйственных сбросов в воду. Сотрудники Росприроднадзора сделали забор воды и передали его на экспертизу.
Фотографии необычного явления опубликованы в социальных сетях.