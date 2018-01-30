(Казань, 30 января, «Татар-информ»). В Татарстане прокуратура не позволила узаконить нелегальную застройку берега водохранилища. Надзорное ведомство пресекло незаконную отсыпку акватории Карабашского водохранилища, сообщил старший помощник прокурора Руслан Галиев.

Татарская природоохранная межрайонная прокуратура провела проверку исполнения экологического законодательства НГДУ «Лениногорскнефть» – подразделения ПАО «Татнефть».

Прокурорская проверка выявила постройки, возведенные НГДУ в водоохранной зоне. По требованию прокуратуры предприятие обязалось снести самовольные постройки до мая 2018 года. Однако вопреки законным требованиям прокуратуры предприятие под видом берегоукрепительных работ намеревалось произвести отсыпку части Карабашского водохранилища с целью легализации незаконных построек.

Для этого НГДУ разработало проект отсыпки части акватории Карабашского водохранилища на расстоянии 20 метров от береговой линии. Водный объект был предоставлен организации в пользование решением Министерства экологии и природных ресурсов РТ.

По протесту прокурора незаконное решение Минэкологии отменено. Одновременно прокуратура объявила начальнику НГДУ «Лениногорскнефть» ПАО «Татнефть» предостережение о недопустимости нарушения закона.

После вмешательства надзорного ведомства решение Минэкологии отменено, деятельность НГДУ «Лениногорскнефть» по отсыпке акватории Карабашского водохранилища пресечена.