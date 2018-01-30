В Челнах из морского контейнера сделают трапезную для храма

(Набережные Челны, 30 января, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах из морского контейнера сделают трапезную для храма святителя Николая Чудотворца, сообщили корреспонденту ИА «Татар-информ» в церкви.

Напомним, в Челнах восстанавливают разрушенный 44 года назад храм, который имеет историческую ценность.

Возведение храма в честь святителя Николая Чудотворца в Набережных Челнах началось в 1722 году. При советской власти храм был закрыт. В здании размещались типография, учебные классы и даже склад. С началом строительства Нижнекамской ГЭС было принято решение о сносе церкви, так как она попадала в зону затопления. Это было сделано в 1973 году. Жители Челнов обратились с просьбой восстановить разрушенный храм, для чего земля была выделена в 2017 году.

На месте будущего храма был установлен вагончик, на который в Рождество водрузили купол.

Сейчас же стало известно, что храму подарили еще и морской контейнер, который будет использоваться как трапезная. В храме не стали раскрывать имя дарителя. Но сообщили, что он был настолько великодушен, что позаботился даже о доставке контейнера.

«Отказываться от подарка мы не стали. Нам все пригодится. Тем более, что трапезной у нас нет. Конечно, его придется утеплить, поставить кухонное оборудование. Все это влетит в копеечку. Постараемся сделать так, чтобы получилась комфортное помещение, где будет уютно и взрослым, и детям», — рассказали в храме.

