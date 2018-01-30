Ученики Мензелинской школы поучаствуют в постановках форум-театра «МУВИ»

(Казань, 30 января, «Татар-информ»). Завтра, 31 января, в 13.30 ученики средней школы № 1 г. Мензелинска станут участниками театрализованных постановок форум-театра «МУВИ» (Мирное Урегулирование Вопросов Интернационала), сообщает организатор мероприятия — Муниципальное бюджетное учреждение «Многопрофильный молодежный центр "Веста"».

Форум-театр «МУВИ» — это цикл театрализованных постановок, в сценариях которых заложены межнациональные конфликты. По итогам каждого представления планируется выявить стереотипы и найти способы побороть их.

Во время постановки происходит «взрыв», кульминационный момент, где зрители могут поменяться с актерами ролями и попробовать на свое усмотрение обыграть какой-либо эпизод, предложить свое решение по урегулированию конфликта.

В театре нет профессиональных актеров и готовых сценариев. Форум-театр «МУВИ» — это то, что делают люди, которые хотят разрушить этнические стереотипы, предложить выход из сложной жизненной ситуации.

После театрализованных постановок ученики пройдут анкетирование на тему: «Межнациональные конфликтные ситуации».