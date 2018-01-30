Правительство РФ повысило размеры пособий для граждан с детьми и инвалидов

(Казань, 30 января, «Татар-информ»). Правительство РФ повысило на 2,5 процента размеры пособий для граждан с детьми, ветеранов и инвалидов, а также других категорий россиян. Соответствующий документ размещен на официальном сайте Кабмина.

Пособия будут проиндексированы с 1 февраля, указано в постановлении. Речь идет о выплатах льготным категориям лиц: инвалидам, ветеранам боевых действий, гражданам, подвергшимся воздействию радиации, Героям Советского Союза и России, Героям Социалистического Труда, а также гражданам с детьми.

Ранее Президент РФ Владимир Путин заявил, что минимальный размер оплаты труда приравняют к прожиточному минимуму с 1 мая 2018 года. С 1 января этого года минимальный размер оплаты труда увеличился до 9489 рублей.