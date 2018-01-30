Фарид Мухаметшин: Омбудсмен возвращает людям веру в справедливость

(Казань, 30 января, «Татар-информ», Алия Замалеева). Уполномоченный по правам человека не просто помогает восстановить нарушенные законные права. Он возвращает людям веру в справедливость, доверие к власти. Так прокомментировал деятельность института омбудсмена в РТ Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, выступая на расширенном заседании экспертного совета при Уполномоченном по правам человека в РТ.

Глава татарстанского парламента призвал объединить усилия общества и власти в деле защиты прав граждан. По его мнению, для снижения масштабов проблем, волнующих общественность, органы власти, органы местного самоуправления и общественные организации должны работать в более тесном взаимодействии. В целом, Фарид Мухаметшин уверен, что институт Уполномоченного по правам человека в РТ ведет системно выстроенную работу в поисках решения насущных проблем граждан.

Об этих проблемах и говорила Уполномоченный по правам человека в Татарстане Сария Сабурская.

«Минувший 2017 год точно не стал заурядным на события, требовалось принимать решения, направленные на обеспечение прав татарстанцев, оказавшихся в сложных жизненных ситуациях. В частности, нельзя не отметить важные решения руководства республики по поддержке людей, пострадавших от кризиса в банковском секторе, и продолжение работы по решению проблем обманутых дольщиков», – отметила она, представляя проект доклада «О соблюдении прав и свобод человека и гражданина в Республике Татарстан в 2017 году».

По информации омбудсмена, ситуация с невыплатой зарплаты – одна из самых острых. Она, по ее словам, в прошлом году особо обострилась во второй половине года. С июля размер задолженности с 5 млн 916 тыс. рублей вырос до 12 млн 444 тыс. (по состоянию на 1 декабря 2017 года).

Сабурская отметила и то, что остается крайне важным проведение системной работы, направленной на снижение производственного травматизма и соблюдение работодателями требований трудового законодательства в части надлежащего оформления трудовых отношений с работниками.

Еще один вопрос, на котором остановилась спикер, – соблюдение прав граждан на доступность медпомощи. В связи с этим она напомнило о том, что в 11 районах республики были закрыты родильные отделения. По словам докладчика, теперь, чтобы добраться до ближайшего роддома, приходится преодолевать расстояние в 293 км.

Информация эта удивила Фарида Мухаметшина.

«Поверить не могу», – прокомментировал он.

Процессы реорганизации или ликвидации учреждений соцобслуживания населения, образовательных организаций не должны приводить к уменьшению уровня социальной защищенности граждан, считает Сария Сабурская. Эта тема также нашла отражение в проекте доклада уполномоченного.

В числе проблем, которые требуют совершенствования, она также отметила вопросы обеспечения и соблюдения жилищных прав граждан, выплаты компенсаций инвалидам, оказания медпомощи и обеспечения условий содержания в учреждениях пенитенциарной системы, ресоциализации лиц, освобождающихся из мест лишения свободы, и др.

«Появляются новые проблемы, которые требуют нашего внимания», – прокомментировал выступление омбудсмена Мухаметшин.

По мнению спикера, решение учредить институт омбудсмена в РТ было правильным. «Этот институт объединил общественные организации и правозащитников, весь актив нашей республики», – подчеркнул он.

Важным направлением в работе Фарид Мухаметшин считает тесное взаимодействие омбудсмена и парламента республики. В прошлом году в рамках круглого стола активно обсуждался вопрос социальной адаптации людей, вернувшихся из мест лишения свободы. «Работа с такими гражданами требует нового подхода», – сказал он.

Особого внимания, по словам Мухаметшина, требует соблюдение трудовых прав граждан. «Прошедший год не был простым: кроме “серой” зарплаты актуализировалась проблема задержки выплаты заработной платы», – подчеркнул Фарид Мухаметшин и отметил, что профсоюз должен занять более принципиальную позицию в этом вопросе.