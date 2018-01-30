Самый старый мужчина на планете умер в возрасте 113 лет

(Казань, 30 января, «Татар-информ»). Самого старого мужчины на планете Франсиско Нуньеса Оливера не стало в возрасте 113 лет. Он умер в Испании, сообщает РИА «Новости».

Его похоронят в родном городе Бьенвениде, где он родился 13 декабря 1904 года и прожил всю жизнь.

Франсиско Нуньес Оливер принял участие в Испано-франко-марокканской войне 1921 – 1926 годов. Он имел крепкое здоровье. Секретом его долголетия стало ежедневное употребление на завтрак кекса с жидким йогуртом.

Мужчина воспитал единственную дочь. Из родственников у него остались 97-летний брат и 93-летняя сестра.

По словам мэра Бьенвениды Антонио Кармона, его любили за улыбку и теплые слова.

В городе по случаю смерти Франсиско Нуньеса Оливера будет объявлен траур.