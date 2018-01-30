В Качаловском театре прошел благотворительный спектакль для малообеспеченных семей

(Казань, 30 января, «Татар-информ»). Сегодня на большой сцене Русского драматического театра им. В. Качалова прошел благотворительный спектакль для малообеспеченных семей и ветеранов Казани. По многочисленным просьбам зрителей во время дневного сеанса был показан мюзикл «Роковые яйца» по повести Михаила Булгакова.

Постановка традиционно прошла с живым музыкальным сопровождением и вокалом. В основе спектакля – фантастическая повесть одного из самых загадочных писателей 20-го века. Антиутопия Булгакова, рассказывая о прошлом, рисует картину возможного апокалипсического будущего.

Спектакль прошел при аншлаге, под занавес зрители благодарили артистов долгими овациями.