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В Качаловском театре прошел благотворительный спектакль для малообеспеченных семей

30 января 2018, 21:30 , Фото: пресс-служба театра им. В. Качалова

В Качаловском театре прошел благотворительный спектакль для малообеспеченных семей По многочисленным просьбам зрителей во время дневного сеанса был показан мюзикл «Роковые яйца» по повести Михаила Булгакова.
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(Казань, 30 января, «Татар-информ»). Сегодня на большой сцене Русского драматического театра им. В. Качалова прошел благотворительный спектакль для малообеспеченных семей и ветеранов Казани. По многочисленным просьбам зрителей во время дневного сеанса был показан мюзикл «Роковые яйца» по повести Михаила Булгакова.

Постановка традиционно прошла с живым музыкальным сопровождением и вокалом. В основе спектакля – фантастическая повесть одного из самых загадочных писателей 20-го века. Антиутопия Булгакова, рассказывая о прошлом, рисует картину возможного апокалипсического будущего.

Спектакль прошел при аншлаге, под занавес зрители благодарили артистов долгими овациями.


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