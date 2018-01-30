(Казань, 30 января, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Сервис «Электронный детский сад» завоевал доверие татарстанцев. Об этом свидетельствуют цифры. В 2017 году родители совершили 1,4 млн электронных платежей за детский сад на сумму 2,6 млрд рублей, что в два раза больше, чем годом ранее.

О развитии сервиса «Электронный детский сад» в республике рассказал министр информатизации и связи РТ Роман Шайхутдинов сегодня на заседании коллегии ведомства. Совсем недавно сервис был модернизирован.

«Граждане получили возможность смены детского сада в очереди через портал госуслуг. Ранее для этого необходимо было обращаться в районный отдел образования. Также организовано взаимодействие "Электронного детского сада" с банками в части обмена данными по родительской плате в режиме онлайн», – сообщил он.

Роман Шайхутдинов пояснил, что жителям республики удобнее оплачивать услуги детского сада через различные каналы банка (мобильное приложение и терминалы), что привело к увеличению объема электронных платежей. 69 тыс. электронных платежей было совершено с использованием данного сервиса уже во время пилотной работы проекта. В 2017 году система уже во второй раз стала призером в номинации «IT в образовании» на всероссийском конкурсе «ПРОФ-IT».