Школа блогеров объявила о приеме заявок в Татарстане

(Казань, 30 января, «Татар-информ»). Школа блогеров #PROдвижение объявила о начале приема заявок от татарстанских участников в возрасте от 14 до 35 лет. Регистрация продлится до 7 февраля. Об этом сообщает пресс-центр Татарстанского регионального отделения ВОО «Молодая гвардия “Единой России”».

Образовательный проект реализуется в несколько этапов, после участия в которых молодые люди смогут обрести навыки для личного развития на площадках в Интернете и медиасфере.



Ключевым моментом обучения станет создание и защита собственного проекта блога. Лучшие идеи получат поддержку в продвижении и будут рекомендованы для вступления в закрытый клуб блогеров.