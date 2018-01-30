Для привлечения новых пользователей на портал госуслуг в Татарстане будут использовать соцсети

(Казань, 30 января, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Повысить популярность портала госуслуг РТ среди жителей планируют при помощи социальных сетей в Татарстане. В этом году государственный сервис подвергнется существенной модернизации. Об этом заявил министр информатизации и связи РТ Роман Шайхутдинов сегодня на заседании коллегии ведомства.

«В настоящий момент ведется работа по созданию единой платформы электронных услуг и сервисов. Первым этапом работы стало обновление 29 января официальных сайтов Президента, Правительства и Минсвязи РТ. Эти сайты полностью адаптированы для просмотра на экране мобильных устройств, упрощен формат подачи информации. В ближайшие дни обновятся сайты всех министерств, ведомств и муниципальных районов республики», — сказал министр.

В 2018 году планируется переработать портал госуслуг, мобильное приложение и тематические ресурсы. Будет создана единая мобильная точка доступа жителей ко всем электронным сервисам, которые предоставляет государство. Приоритетными темами при этом станут «дом», «дети», «здоровье и спорт».

«Для жителей республики будет реализована возможность получить комплексный сервис по этим направлениям, включающий адресное информирование, подачу заявлений на госуслуги, оплату услуг, оценку качества предоставленных услуг, а также элементы социальной сети», — подчеркнул Роман Шайхутдинов.

Эксперт считает, что мобильные телефоны, социальные сети и мессенджеры стали главным источником потребления информации в Интернете. Поэтому важная информация с портала госуслуг будет автоматически направляться пользователям в виде уведомлений в социальных сетях. К примеру, это могут быть сообщения о начислении платы за услуги ЖКХ, новые штрафы ГИБДД, информация об отключении воды и света.

Татарстан два года подряд занимает лидирующую позицию в рейтинге регионов России по числу людей, использующих электронные услуги. Данный показатель в республике составляет более 79 процентов. По данным Росстата, средний показатель по России составляет 51,3 процента, а по Москве – 64,3 процента. Более 2 млн человек пользуются порталом госуслуг в Татарстане.

В 2017 году в 1,5 раза относительно 2016 года выросло количество электронных услуг, оказанных жителям на портале государственных и муниципальных услуг Татарстана. По целому ряду услуг, например, на получение мер социальной поддержки, более 60 процентов всех заявлений подаются в электронном виде.

