Выручка нефтяных компаний Татарстана за 2017 год выросла на треть

(Казань, 30 января, «Татар-информ», Рустам Кильсинбаев). Выручка нефтедобывающих компаний Татарстана за 2017 год выросла на треть. При этом объем экспорта остался на уровне 2016 года. Об этом на заседании в Доме Правительства РТ сообщил гендиректор ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг» Рафинат Яруллин.

За прошлый год в республике добыто 35,7 млн тонн нефти, отметил спикер. Сдерживающим фактором остаются обязательства России перед ОПЕК.

«В целом объемы производства в нефтегазохимическом комплексе в 2017 сохранились на уровне предыдущего года. С начала реализации программы развития на 2015 — 2019 годы темпы роста составили 103 процента, что ниже плана. Превысить показатели удалось лишь в секторе нефтедобычи», — сказал он.

Крупнейшая нефтедобывающая компания республики «Татнефть» за прошедший год добыла 28 млн 586 тыс. тонн нефти. Доля добычи сверхвязкой нефти выросла до 6 процентов. «На два НПЗ поставлены 15 млн тонн нефти. В планах на этот год увеличение поставок до 16,8 млн тонн», — подчеркнул Яруллин.

«Рентабельность реализации нефти и нефтепродуктов группы “Татнефть” начала возрастать — сказались цены и глубина переработки на ТАНЕКО. На ТАНЕКО в 2017 году произведено 8 млн 200 тыс. тонн нефтепродуктов. На ТАИФ-НК индекс производства составил 96,7 процента, выросло производство прямогонки и авиакеросинов», — добавил спикер.