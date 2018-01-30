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11 нурлатцев обратились с просьбами к депутату Госдумы Айрату Хайруллину

30 января 2018, 23:10 , Фото: nurlat-tat.ru

11 нурлатцев обратились с просьбами к депутату Госдумы Айрату Хайруллину По всем обращениям были даны разъяснения на месте.
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(Казань, 30 января, «Татар-информ»). 11 жителей Нурлата обратились с просьбами к депутату Госдумы РФ Айрату Хайруллину в ходе приема граждан. Об этом пишет газета «Дружба».

Среди пришедших на встречу с депутатом были семьи, у которых сгорело жилье, а также переселенцы из Луганска, которые самостоятельно не могут решить жилищные вопросы.

Кроме того, в центре внимания в ходе приема оказалась проблема подведения газа на улицу Новая в поселке Заречный и пенсионные вопросы.

По всем обращениям были даны разъяснения на месте. Часть вопросов Хайруллин взял на контроль.


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