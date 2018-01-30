(Казань, 30 января, «Татар-информ», Регина Шафиева). В Казани за прошлый год полицейские изъяли в два раза больше наркотиков. Об этом на подведении итогов деятельности по противодействию незаконному обороту наркотиков в Управлении МВД России по Казани сообщил глава отдела столичного ведомства Радик Рашитов.

По данным ведомства, в прошлом году в Казани зарегистрировано более 1800 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, что на 9,9 процента больше, чем в 2016 году. Тогда их было зарегистрировано 1651. Увеличилось и количество фактов сбыта наркотиков – со 150 до 188.

Самый распространенный способ сбыта запрещенных веществ – через Интернет. Организаторы преступных групп набирают персонал анонимно, чаще всего при помощи мессенджеров.

«В настоящее время преобладает бесконтактный способ сбыта наркотиков. В Интернет выкладывается необходимость подбора персонала для работы определенной, естественно выкладываются большие суммы, зарабатывается в течение недели от трех до десяти тысяч – люди "клюют" на эти призывы. Сложность в раскрытии в том, что происходят обезличенные переписки. Физическое лицо регистрируется под ником, установить, кто за ним скрывается, сложно», – поделился Радик Рашитов.

За последний год в Казани расследованы 115 групповых наркопреступлений.

Весной полицейские Казани обнаружили подпольную нарколабораторию.

«4 мая во время проведения оперативно-розыскных мероприятий, были задержаны трое граждан возле гаража, расположенного на улице 1 Мая. Во время обыска из гаража изъяли порядка килограмма гашиша. Позже во время обысков в садовом дачном обществе, которое принадлежало одному из родителей граждан, была обнаружена лаборатория по производству синтетического наркотика», – прокомментировал сотрудник наркоконтроля.

В прошлом году полицейские перекрыли 25 каналов поставки наркотиков в Казань, в том числе транзитных.

В 2017 году сотрудники наркоконтроля изъяли более ста килограммов наркотиков, психотропных и сильнодействующих веществ. Из них – 11 кг гашиша и 65 кг – синтетических наркотиков. К слову, синтетики изъято на 44 кг больше, чем в 2016 году.

За наркопреступления были задержаны 37 женщин – на восемь больше, чем в 2016, одиннадцать подростков и 16 иностранцев.