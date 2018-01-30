Логистический почтовый центр в Казани заработал на оптике «Ростелекома»

(Казань, 30 января, «Татар-информ»). «Ростелеком» подключил к Интернету Логистический почтовый центр (ЛПЦ) в Казани. Специально для этого объекта «Почты России» было построено более 20 км ВОЛС с использованием собственной инфраструктуры от ближайшего узла связи в Приволжском районе Казани, расположенного вблизи коттеджного поселка «Примавера».

Торжественная церемония запуска ЛПЦ состоялась 30 января. В ней приняли участие Министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров, Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, генеральный директор Почты России Николай Подгузов, министр информатизации и связи Республики Татарстан Роман Шайхутдинов.

«Установленное в ЛПЦ оборудование является конвергенцией промышленности и технологий „Интернета вещей“. Благодаря тому, что практически каждый узел обработки почтовых отправлений автоматизирован и подключен к Сети, удалось достичь очень высокой производительности. Для обеспечения стабильного высокоскоростного доступа в Интернет в Логистическом центре мы использовали оптическую линию емкостью 10 Гбит/с с дополнительным резервным каналом. Несомненно, за индустриальным „Интернетом вещей“ — будущее страны. „Ростелеком“ в Татарстане уже занимается внедрением аналогичных технологий и во многие другие промышленные предприятия региона», — отметил вице-президент — директор МРФ «Волга» ПАО «Ростелеком» Дмитрий Проскура.

По его словам, построенный канал связи также задействован для обеспечения потребностей других клиентов «Ростелекома», расположенных на территории международного аэропорта «Казань». Кроме того, в 2019 году он будет использоваться для организации и проведения международного чемпионата World Skills.

Отметим, что ЛПЦ обслуживает почти 12 миллионов жителей России. Оборудование позволяет обрабатывать более 1 млн почтовых отправлений в сутки, в том числе более 150 тыс. посылок и международных мелких пакетов. Детальная сортировка в центре осуществляется для 3 тыс. 500 почтовых отделений. В зону обслуживания сортировочного центра вошли Республики Татарстан, Марий Эл, Чувашия, Удмуртия, а также Самарская и Ульяновская области.

Логистический центр расположен на территории международного аэропорта «Казань». Данная локация позволяет осуществлять выгрузку почтовых отправлений с бортов прилетевших самолетов напрямую в логистический центр, что значительно сокращает время на их транспортировку. Участники церемонии открытия лично увидели процесс выгрузки почтовых отправлений из самолета Почты России Ту-204С, прилетевшего в этот день в аэропорт Казани из г. Ханчжоу Китая (провинция Чжэцзян), напрямую в новый логистический почтовый центр.

Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком» — структурное подразделение компании «Ростелеком», которое действует на территории Приволжского федерального округа.

МРФ «Волга» сегодня объединяет 12 региональных филиалов: Кировский, Нижегородский, Оренбургский, Пензенский, Самарский, Саратовский, Ульяновский, а также филиалы в Удмуртской и Чувашской республиках и республиках Марий Эл, Мордовия и Татарстан.

МРФ «Волга» располагает магистральными каналами связи, а также сетями местной фиксированной телефонной связи. На территории Поволжья «Ростелеком» предоставляет полный комплекс современных телекоммуникационных услуг, включая услуги проводной и мобильной телефонной связи, скоростного доступа в Интернет, интерактивного телевидения, облачных решений для частных и корпоративных клиентов, а также органов государственной власти.

Число пользователей услуг широкополосного доступа в Интернет превысило 2 млн, из них более 1,2 млн получают услуги по оптической сети передачи данных. Количество абонентов интерактивного телевидения в Поволжье составляет порядка 650 тыс. Общая клиентская база МРФ «Волга» превышает 3,7 миллиона.

Почта России — федеральный почтовый оператор, входит в перечень стратегических предприятий РФ. Включает в себя 42 тыс. отделений по всей стране и объединяет один из самых больших трудовых коллективов — около 350 тыс. почтовых работников.

УФПС «Татарстан почтасы» — филиал ФГУП «Почта России» федерального почтового оператора, который входит в перечень стратегических предприятий РФ. Включает в себя 1107 отделений и объединяет один из самых больших коллективов — 8747 сотрудников. Общая протяженность маршрутов по Татарстану — 34 540 км.