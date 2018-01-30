Вылетевший на встречку грузовик убил двоих полицейских и покалечил трех женщин на Орловщине

(Казань, 30 января, «Татар-информ»). Вылетевший на встречную полосу грузовик «КАМАЗ» убил двоих полицейских и покалечил трех женщин на Орловщине. Всего в ДТП столкнулись четыре машины. Об этом говорится в публикации на сайте RT.

Столкновение четырех автомобилей произошло в Орловской области, погибли два сотрудника полиции, ещё трое пострадали. Об этом сообщает региональное управление МВД.

Смертельное ДТП случилось сегодня в 10.36 в Малоархангельском районе Орловской области. Столкнулись «Газель», «Рено Логан», «КАМАЗ» и «Газель Next». Все погибшие и пострадавшие находились в автомобиле «Газель».