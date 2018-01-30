В Казани сократится количество муниципальных унитарных предприятий

(Казань, 30 января, «Татар-информ»). В Казани в течение первого полугодия число муниципальных унитарных предприятий сократится до 14. На начало текущего года в столице Татарстана числится 17 МУПов. Об этом сообщил председатель Комитета земельных и имущественных отношений городского исполкома Ренат Галяутдинов во время отчета структурных подразделений, сообщается на сайте мэрии.

«В 2003 году у нас было порядка 100 МУПов, а останется 14 реально работающих», – сказал Галяутдинов.

В 2017 году МУПы перечислили в бюджет города часть прибыли, которая остается у предприятий после уплаты налогов и иных обязательных платежей, на сумму 21,1 млн рублей, отметил он.

По словам Галяутдинова, в хозяйственный оборот города в прошлом году были вовлечены 45 объектов недвижимого имущества общей площадью 6,5 тыс. кв. м на сумму 154,8 млн рублей от ЖКУ Московского района, Минземимущества РТ.

Также в оборот вовлекли 40 объектов инженерной инфраструктуры на сумму 567,5 млн рублей (сети водоснабжения, ливневых канализаций, дамбы), 671 единицу движимого имущества на сумму 686,4 млн рублей (оснащение оборудованием муниципальных учреждений), 302 бесхозных объекта (сети канализации и водопровода).

«В планах на 2018 год – полностью закрыть инвентаризацию всех бывших ЖКУ районов и все имущество, которое там есть, забрать в казну», – резюмировал докладчик.