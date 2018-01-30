В 1,5 раза выросли отчисления нефтехимических предприятий РТ в федеральный бюджет

(Казань, 30 января, «Татар-информ», Рустам Кильсинбаев). В 1,5 раза выросли отчисления татарстанских нефтехимических предприятий в федеральный бюджет и внебюджетные фонды. Об этом сегодня на заседании совета директоров ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг» сообщил гендиректор компании Рафинат Яруллин.

В бюджеты всех уровней в общей сложности уплачено свыше 272 млрд рублей. Из них 58 млрд рублей поступило в консолидированный бюджет Республики Татарстана, отметил Яруллин. Поступления в региональный бюджет выросли на 13 процентов.

«Увеличились платежи предприятий по налогам на прибыль, транспорт и землю. Основной прирост обеспечили “Татнефть”, выше уровня 2016 года “ТАИФ-НК”, шинный комплекс “Татнефти”, “Нижнекамсктехуглерод”, “Аммоний”, “Химград”. Из-за снижения прибыли сократил платежи “Казаньоргсинтез”», — заявил спикер.